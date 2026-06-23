Офтальмологи из Якутска проведут в Мирном 100 операций по удалению катаракты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мирном стартовала выездная акция якутских офтальмологов. Специалисты Якутской республиканской офтальмологической больницы планируют провести 100 операций по удалению катаракты в течение трех дней. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В составе оперирующей бригады - врачи-офтальмохирурги Максим Дьячковский и Нюргуяна Эбиль, а также операционные медсестры Лена Ермолаева и Людмила Рожина. Предварительную подготовку пациентов провела офтальмолог Мирнинской больницы Анастасия Берилло. Перед операцией каждого пациента осматривает врач-анестезиолог-реаниматолог Саргылана Ефимова.

Благодаря таким выездным работам высокотехнологичная офтальмологическая помощь становится доступнее для жителей отдаленных районов. Это особенно важно для пожилых людей, которым теперь не придется выезжать за пределы района. Мобильные бригады офтальмологов регулярно выезжают в разные районы республики, в том числе в арктические территории.

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