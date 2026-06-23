Водитель утонул вместе с погрузчиком в Якутии Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии за минувшие сутки зарегистрировано 9 преступлений. Расследование уголовных дел и проведение процессуальных проверок находится на контроле прокуратуры. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на надзорный орган региона.

В Якутске со специальной стоянки похищен мотоцикл. Также в столице республики завели уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов организацией, которая скрывала объем реализованного товара. В Амгинском районе из транспортного средства совершена кража строительных инструментов и иного имущества, ущерб составил 18 тысяч рублей.

В Нерюнгринском районе установлен факт коммерческого подкупа: работник незаконно получил свидетельство о прохождении обучения по профессии проходчика 5 разряда. В Якутске и Чурапчинском районе выявлены случаи повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В Нюрбинском районе при осмотре машины обнаружили и изъяли одну особь рыбы семейства осетровых.

В Алданском районе в водном котловане затонул погрузчик. В кабине обнаружен труп водителя 2003 года рождения. В Хангаласском районе несовершеннолетний 2013 года рождения завел стоящий на скорости трактор. Во время движения транспортного средства он упал под колеса. Пострадавший госпитализирован с множественными переломами ребер. Всего за сутки задержаны 26 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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