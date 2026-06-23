Пропавшие в Якутии отец и сын вышли на связь после четырех дней на острове Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии завершилась поисковая ситуация с двумя мужчинами, которые направлялись в Жиганский район и не выходили на связь. Пропавшие отец и сын сами сообщили о своем местонахождении родственнице, после чего информация поступила в службу спасения. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как выяснилось, мужчины выехали из Якутска 13 июня на двух лодках. Их конечной целью была метеостанция Джарджан в Жиганском районе. В последний раз путешественников видели в устье реки Вилюй на территории Кобяйского района. Именно там они попали в сильный ураганный ветер, который не позволил им продолжить движение.

Чтобы переждать непогоду, мужчины остановились на одном из островов и пробыли там четыре дня. Только 20 июня, когда ветер стих, они смогли снова выйти на маршрут. О своем решении продолжить путь они сразу предупредили родственницу.

В настоящий момент жизни людей ничего не угрожает.

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