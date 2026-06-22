В двух районах Якутска ограничат подачу холодной воды 23 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 23 июня, в Якутске вводятся временные ограничения холодного водоснабжения в нескольких районах города. Причиной отключений стали плановые ремонтные работы и профилактические мероприятия на трубопроводах. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Первое отключение запланировано на утренние часы. С 09:00 до 10:00 холодную воду перекроют для объектов, расположенных в 141 квартале. Это связано с ремонтными работами, которые проводит индивидуальный предприниматель.

Более длительные ограничения начнутся вечером. С 22:00 23 июня до 06:00 24 июня подача воды будет приостановлена в квартале Дальняя 90. Там специалисты проведут промывку и дезинфекцию сетей на объекте ЯТЭЦ. Также в этот же период времени, с 22:00 до 06:00, аналогичные работы по хлорированию внутриквартального трубопровода пройдут в 46 квартале.

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