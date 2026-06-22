В Якутии ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии в ближайшие сутки сохранится неустойчивая погода. На северо-востоке, Нижней Лене и юге ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. В отдельных районах северо-востока пройдут сильные осадки. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В центральной части республики местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Ветер будет умеренный, но при грозах, а также на северо-востоке и арктическом побережье возможны порывы до 16–21 м/с.

Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, на северо-западе и северо-востоке +5…+10 градусов, на побережье 0…+5 градусов. Днем ожидается до +27…+32 градусов, при дождях +20…+25 градусов, на северо-западе и северо-востоке +15…+20 градусов.

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