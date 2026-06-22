В Якутии стартовала акция «Вода — безопасная территория» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии началась акция «Вода — безопасная территория». С 22 июня инспекторы ГИМС, спасатели и волонтеры патрулируют водоемы и следят за безопасностью людей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Они проводят рейды у мест отдыха, разговаривают с людьми и раздают памятки с простыми правилами поведения на воде. Также проверяют лодки и места их стоянки.

Особое внимание уделяют детям. В лагерях проводят занятия, где объясняют, как безопасно вести себя у воды и что делать в экстренной ситуации.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru