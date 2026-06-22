В Якутске трагически погиб первокурсник СВФУ Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутске 22 июня трагически погиб студент первого курса Института математики и информатики Северо-Восточного федерального университета. Об этом сообщил ректор вуза Анатолий Николаев. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По словам руководства университета, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются следственными органами. Вуз оказывает необходимую помощь семье погибшего и выражает соболезнования родным и близким студента.

Ректор СВФУ призвал воздержаться от распространения непроверенной информации и уважать право семьи на покой в этот тяжелый момент.

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