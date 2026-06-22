Молодые сотрудники прокуратуры Якутии прошли обучение и почтили память героев войны Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В прокуратуре Якутии состоялся семинар для молодых специалистов, посвященный вопросам профессионального развития, адаптации и организации работы. Мероприятие прошло 22 июня — в День памяти и скорби — и началось с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Первый заместитель прокурора республики, председатель аттестационной комиссии Сергей Губин подчеркнул важность сохранения лучших традиций прокурорской службы, ответственности перед обществом и готовности работать в сложных условиях.

Председатель ветеранской организации прокуратуры Владимир Никонов рассказал молодым сотрудникам о значении профессии и особенностях становления в службе.

В программу семинара вошли практические занятия, доклады по актуальным направлениям деятельности, а также тренинги по психологической адаптации и эффективной организации работы. Участники также приняли участие в интеллектуальной игре «Моя Россия!», направленной на развитие командной работы и навыков принятия решений.

Завершился семинар посещением Музея истории православия в Якутии, где молодым специалистам рассказали о патриотическом воспитании, духовной безопасности страны и роли религии в объединении общества.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru