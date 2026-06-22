В Якутске прошел траурный митинг в День памяти и скорби Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске состоялся траурный митинг, посвящённый Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятным знакам. В митинге приняли участие представители органов власти, общественных организаций, ветераны, молодёжь и жители города.

Выступающие подчеркнули важность сохранения исторической памяти о событиях войны и подвиге советского народа, а также необходимость передачи этой памяти будущим поколениям.

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