В Якутии за сутки зарегистрировали семь преступлений, в ДТП погибла женщина Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным прокуратуры республики, в Олекминском районе найдено тело мужчины 1961 года рождения с ножевыми ранениями руки и ноги. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Якутске возбуждено уголовное дело по факту предоставления в налоговый орган декларации о доходах с недостоверными сведениями.

Еще одним происшествием стало мошенничество. Житель столицы перевел около 600 тысяч рублей злоумышленникам, рассчитывая заработать на инвестициях.

Также в Якутске был угнан грузовой автомобиль Howo T5G. Позже машину нашли с механическими повреждениями.

В Якутске и Мирном полицейские выявили факты повторного управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Трагическое ДТП произошло в Нюрбинском районе. Женщина 1967 года рождения, находясь за рулем автомобиля Suzuki Alto, не справилась с управлением, съехала с дороги и опрокинулась. От полученных травм она скончалась на месте.

За сутки сотрудники Госавтоинспекции задержали 35 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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