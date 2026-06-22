Жители Якутии за выходные перевели мошенникам почти 7 млн рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие выходные в территориальные отделы полиции Якутии поступило четыре заявления от граждан, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила около 7 миллионов рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Якутске 41-летний охранник образовательного учреждения стал жертвой аферистов, предложивших заработок на инвестициях. В результате мужчина лишился около 590 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Еще одной потерпевшей в столице республики стала 38-летняя безработная женщина. Под видом сотрудников Центробанка злоумышленники убедили ее перевести более 400 тысяч рублей.

В Мирном 46-летняя безработная женщина сначала общалась с лжесотрудником «Домофон-сервиса», после чего ей стали поступать звонки от якобы представителей спецслужб. Под воздействием мошенников она перевела злоумышленникам 5,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

В Нерюнгри 55-летняя пенсионерка, рассчитывая получить доход от инвестиций, потеряла 444 тысячи рублей. По данному факту проводится проверка.

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