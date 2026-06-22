Энергетики очистили берега водоемов в трех улусах Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Центральных электрических сетей Якутскэнерго приняли участие в экологических акциях «оБЕРЕГАй», «Вода России» и «Чистые берега Евразии», очистив берега водоемов в Амгинском, Горном и Чурапчинском улусах. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Амгинском районе энергетики провели уборку в водоохранной зоне озера Халы-Балы в селе Амга. В Горном улусе специалисты Бердигестяхского РЭС очистили территорию вдоль реки Матта, а сотрудники Чурапчинского РЭС навели порядок на берегу озера Чурапча.

Всего в ходе экологических мероприятий было собрано 9,5 кубометра мусора.

Как отметили в компании, участие в подобных акциях является важной частью корпоративной социальной ответственности и способствует сохранению природы родного края. Энергетики подчеркнули, что бережное отношение к окружающей среде остается одной из важных составляющих их работы и общественной деятельности.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru