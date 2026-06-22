Жара выгнала змей к людям: гадюки напали на мужчину и ребенка в Кузбассе

Ядовитые змеи покусали ребенка и мужчину в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе из-за аномальной жары активизировались ядовитые змеи. Гадюки все чаще выползают к людям, и за последние дни жертвами пресмыкающихся стали два человека - ребенок и взрослый, сообщает издание «Сибдепо».

Первый случай произошел в Новокузнецком округе. 12-летний мальчик гулял по тайге и наткнулся на гадюку, которая его укусила. Ребенка экстренно доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает, врачи Кузбасского клинического центра медицины катастроф оценивают состояние пациента как стабильное, средней степени тяжести.

Второй инцидент случился рядом с деревней Старая Балахонка в Кемеровском округе. Там ядовитая змея напала на 45-летнего мужчину. Пострадавшему также оперативно оказали медицинскую помощь.

Высокая температура воздуха заставляет змей искать прохладу, и они все чаще заползают на дачные участки, в лесопарковые зоны и туристические тропы. Специалисты рекомендуют внимательно смотреть под ноги и не пытаться ловить пресмыкающихся.

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