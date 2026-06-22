Отказался работать и сидел в изоляторе: осужденному ужесточили наказание в Якутии

Суд ужесточил наказание якутянину за плохое поведение Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии нарушителя-рецидивиста перевели из колонии-поселения в колонию общего режима. Мужчина, дважды судимый за пьяное вождение, раз за разом доказывал, что не желает вставать на путь исправления. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Начиналось все с условного срока за повторное нетрезвое вождение. Мужчирна проигнорировал все требования суда: не ходил отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию, не устроился на работу, не прошел обследование у нарколога. В августе 2025 года условное осуждение отменили и отправили нарушителя в колонию-поселение.

Но и там мужчина не угомонился. Он наотрез отказался работать, систематически нарушал правила внутреннего распорядка и за это неоднократно попадал в штрафной изолятор. Администрация колонии признала его злостным нарушителем.

Начальник колонии-поселения вышел в суд с представлением об ужесточении режима. Прокурор это мнение поддержал. Суд согласился, что осужденный сознательно не желает исправляться, и постановил перевести его в колонию общего режима. Пока решение в силу не вступило и может быть обжаловано.

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