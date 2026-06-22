Участнику СВО из Якутии не выплатили компенсацию из-за места мобилизации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Чурапчинского района вступилась за участника специальной военной операции, которому отказали в выплате на ремонт жилья. Дело дошло до Верховного суда республики. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Военнослужащий обратился за возмещением части затрат на ремонт своего жилого помещения - такая мера поддержки положена участникам СВО. Однако деньги он не получил. Причина отказа оказалась формальной: мужчина был мобилизован из Якутска, а заявление подал по месту жительства в Чурапчинском районе.

Прокуратура с такой логикой не согласилась и направила иск в суд. Первая инстанция встала на сторону бойца, но на этом история не закончилась - спор дошел до Верховного суда республики, который также полностью поддержал позицию надзорного ведомства.

Решение суда уже вступило в законную силу. Теперь прокуратура проследит, чтобы участник СВО реально получил причитающуюся ему выплату. Исполнение судебного акта находится на контроле.

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