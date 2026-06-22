Прокуратура Алдана помогла пенсионерам вернуть деньги, украденные мошенниками Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алданском районе прокуратура помогла двум пенсионерам вернуть деньги, которые те перевели мошенникам. Суд взыскал с дропперов - посредников аферистов - более 160 тысяч рублей вместе с процентами. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Пожилые люди попались на классические уловки. Одному из потерпевших преступники представились инвесторами и посулили золотые горы, другой поверил лжесотрудникам Почты России. В итоге оба пенсионера перевели на указанные счета больше 133 тысяч рублей. Получателями средств оказались жители Республики Марий Эл и Ульяновской области, которые выполняли функции дропперов - через их карты мошенники обналичивали украденное.

Прокуратура Алданского района провела проверку по обращениям пострадавших и направила иски в суд. Фемида встала на сторону обманутых пенсионеров - с ответчиков взыскали не только похищенную сумму, но и проценты за пользование чужими деньгами. Общая сумма выплат превысила 160 тысяч рублей. Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры.

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