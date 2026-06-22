11 человек пострадали и один погиб в ДТП на выходных в Якутии Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ГАИ Якутии рассказали о дорожной ситуации в минувшие выходные. Было зафиксировано 33 ДТП, в которых пострадали 11 человек, один человек погиб. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

За два дня инспекторы составили 678 административных материалов за различные нарушения. Особую тревогу вызывают пьяные за рулем - таких набралось 42 человека. Еще шестеро попались на нетрезвом вождении повторно, теперь им грозит уже уголовная ответственность. Без прав за руль сели 62 водителя, а 16 человек пренебрегли безопасностью собственных детей и нарушили правила перевозки.

14 водителей не пропустили людей на переходах, девять пешеходов сами нарушили правила перехода дороги. Еще 52 водителя получили штрафы за чрезмерную тонировку стекол, которая ухудшает обзор.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает всех участников движения быть внимательными и аккуратными.

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