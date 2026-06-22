Якутяне почтят память о героях войны минутой молчания Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 22 июня, вся страна вспоминает одну из самых черных дат в истории - 85 лет назад началась Великая Отечественная война. Якутия вместе со всей Россией почтит память павших минутой молчания, которая пройдет в 18:15. Подробнее - в материале «КП» - Якутия»

Война постучалась в каждый дом, унесла миллионы жизней и навсегда перекроила судьбы целых поколений. 22 июня 1941 года стало днем, разделившим историю страны на до и после.

Якутяне присоединятся к Общероссийской минуте молчания, которая пройдет одновременно по всей стране. Жизнь на минуту замрет в знак благодарности и уважения к тем, кто отдал свои жизни ради будущего.

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