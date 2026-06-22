Бастрыкин затребовал доклад по аварийному дому в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава СК России Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с аварийным домом в городе Покровске Якутии. Он потребовал подробный доклад о том, почему жильцы разрушающегося здания 1975 года постройки до сих пор не получили нормальное жилье. Подробнее - в материале «КП» - Якутия»

Многострадальный дом на улице Озерной признали аварийным еще в 2020 году. Конструкции межэтажных перекрытий разрушаются, центрального отопления нет, люди буквально выживают в непригодных условиях. Несмотря на все это, благоустроенные квартиры гражданам не предоставили до сих пор, а многочисленные жалобы в разные инстанции ни к чему не привели - сроки расселения людям даже не называют.

По данному факту региональное управление СК уже возбуждало уголовное дело. Однако надзорный орган это решение отменил. Теперь, чтобы защитить права жильцов, следственное управление Якутии вновь открыло производство.

Бастрыкин ждет от руководителя СУ СК республики Виталия Кондратенко полного доклада о ходе и результатах расследования. Ситуацию взяли под контроль в центральном аппарате ведомства.

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