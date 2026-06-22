Таттинский улус на день стал столицей ремесел и национальной кухни Якутии. Фото: Дом дружбы народов им. А. Е. Кулаковского

В Таттинском районе с размахом прошел Республиканский этнографический фестиваль «Иис-Уус, Ас Фест». 21 июня улус превратился в большую площадку, где народы Якутии и гости из других регионов показали свои традиции и кухню. Подробнее - в материале «КП» - Якутия»

Фестиваль приурочили к Году единства народов России и Году культуры в республике. Организаторы поставили задачу сберечь этнокультурное наследие народа саха, популяризировать старинные ремесла и дать толчок креативным индустриям региона.

Одной из самых запоминающихся площадок стала выставка «Хлеба народов». Гости пробовали национальные блюда русской, якутской, юкагирской, эвенкской, долганской, татарской, бурятской, армянской и таджикской культур. Через рецепты и способы приготовления участникам рассказывали об истории, быте и традициях гостеприимства этих народов. Активисты Ассамблеи народов России делились секретами встречи дорогих гостей.

Для всех желающих работали творческие мастерские. Можно было своими руками сделать славянский оберег «Голубь мира», освоить вышивку подшейным волосом оленя или изготовить женские украшения из рога, костей и рыбьей чешуи. Также учили традиционной эвенской хореографии и рисованию углем.

Завершился день большим концертом творческих коллективов Дома дружбы народов имени Кулаковского. В министерстве по внешним связям и делам народов республики подчеркнули, что такие фестивали укрепляют межнациональное согласие и раскрывают этнокультурный потенциал региона.

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