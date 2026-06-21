В ряде районов Якутии ожидаются ливни, грозы и град Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии ожидается переменчивая погода. На юго-западе и днем на северо-западе пройдут небольшие дожди. В Верхоянском районе и на севере Томпонского района прогнозируются дожди, местами сильные ливни, грозы и град. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ветер будет умеренным, однако при грозах его порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, на севере и северо-востоке — от +7 до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +27...+32 градусов, на востоке республики ожидается +22...+27 градусов. В районах, где пройдут дожди, на юго-востоке температура понизится до +13...+18 градусов. На арктическом побережье прогнозируется от +8 до +13 градусов.

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