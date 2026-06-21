В Якутии утвердили корпоративный демографический стандарт для работников с семьями Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В новом трехстороннем соглашении в области социально-трудовых отношений Республики Саха (Якутия) появился отдельный раздел, посвященный поддержке работников с семейными обязанностями. Он получил название «Корпоративный демографический стандарт». Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как отметила министр труда и социального развития республики Елена Волкова, новые положения разработаны с учетом рекомендаций Российской трехсторонней комиссии и корпоративного демографического стандарта.

По ее словам, раздел систематизирует существующий опыт поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, а также предусматривает различные механизмы помощи семьям на предприятиях и в организациях.

Среди мер поддержки — организация групп присмотра и ухода за детьми, предоставление материальной помощи при рождении ребенка, применение гибких форм занятости для работников с детьми и тех, кто ухаживает за детьми-инвалидами, а также создание комфортных условий труда для женщин, воспитывающих детей до трех лет.

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