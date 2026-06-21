Психологи Якутии за неделю оказали помощь почти 300 участникам СВО и их семьям Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю специалисты Якутского республиканского психологического центра провели более 470 индивидуальных и групповых мероприятий для участников специальной военной операции и членов их семей. Психологическую помощь получили около 300 человек. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщил директор центра Владимир Скрябин на брифинге 19 июня, работа велась как на территории республики, так и по госпитальному направлению в Ростове-на-Дону. Специалисты проводили первичные и повторные консультации, а также индивидуальные и групповые занятия.

Кроме того, завершился второй этап программы «Лидеры перемен» для сотрудников администраций и глав поселений Мегино-Кангаласского улуса. Двухдневный интенсив был посвящен развитию профессиональных компетенций по работе с участниками СВО.

По словам Владимира Скрябина, в головном центре в Якутске и филиалах в районах республики на постоянной основе организуются групповые занятия для семей военнослужащих. Они помогают создать поддерживающую среду, получить психологическую помощь, обменяться опытом и укрепить навыки взаимодействия внутри семьи.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru