В Олекминском районе по требованию прокуратуры снесли расселённые аварийные дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Олекминского района добилась исполнения судебного решения о сносе расселенных аварийных домов в селе Авиапорт. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе проверки соблюдения жилищного законодательства установлено, что два многоквартирных дома, расселенные в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, не были снесены в установленные сроки.

Для устранения нарушений прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил.

В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме. Расселенные дома снесены, строительный мусор после демонтажа утилизирован.

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