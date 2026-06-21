Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июня 2026 7:05

В Олекминском районе по требованию прокуратуры снесли расселённые аварийные дома

В селе Авиапорт после решения суда демонтировали два расселённых многоквартирных дома
Ася ДОЛЕЦКАЯ
В Олекминском районе по требованию прокуратуры снесли расселённые аварийные дома

В Олекминском районе по требованию прокуратуры снесли расселённые аварийные дома

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Олекминского района добилась исполнения судебного решения о сносе расселенных аварийных домов в селе Авиапорт. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе проверки соблюдения жилищного законодательства установлено, что два многоквартирных дома, расселенные в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, не были снесены в установленные сроки.

Для устранения нарушений прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил.

В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме. Расселенные дома снесены, строительный мусор после демонтажа утилизирован.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru