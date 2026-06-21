В Якутске на улице Экспериментальной горели кладовки, повреждена теплотрасса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В субботу 20 июня в 12:35 в диспетчерскую службу пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о возгорании кладовых помещений на улице Экспериментальная в Якутске. К месту происшествия оперативно выехали подразделения 5 пожарно-спасательного отряда. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Когда первый расчет прибыл, кладовки уже горели открытым пламенем. В результате пожара пострадавших нет. Огонь полностью уничтожил одну кладовку площадью 12 квадратных метров, повредил стену второй кладовки на площади 5 квадратных метров, а также наружную стену гаража на площади 5 квадратных метров. Общая площадь возгорания составила 22 квадратных метра. Кроме того, повреждена теплотрасса на участке длиной 4 погонных метра.

В тушении были задействованы 11 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина возгорания, виновные лица и точный размер материального ущерба устанавливаются.

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