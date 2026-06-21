В Ленске 22 июня отключат холодную воду на улице Удачнинской Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Единая дежурно-диспетчерская служба сообщает о плановом отключении холодного водоснабжения в городе Ленске 22 июня. Временное ограничение связано с проведением ремонтных работ на сетях. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Воды не будет с 9:00 до 17:00 по следующим адресам: улица Удачнинская, дома 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Ленского филиала АО «Теплоэнергосервис»: 8 (41137) 39-300, а также в ЕДДС по номерам 23-112, 22-112, 30-750, сотовый: 8-929-460-11-12, 8-914-307-31-88.

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