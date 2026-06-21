В селе Павловск при пожаре в жилом доме эвакуировали 12 человек, включая 3 детей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

20 июня в 11:34 в диспетчерскую службу пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о возгорании в жилом доме на улице Молодежная в селе Павловск Мегино-Кангаласского района. К месту происшествия выехали подразделения республиканской пожарной охраны. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Когда первый расчет прибыл, квартира на первом этаже уже горела открытым пламенем. Пожар удалось ликвидировать, но огонь полностью уничтожил внутреннюю отделку квартиры на площади 53 квадратных метра. Пострадавших в результате инцидента нет. Из горящего дома эвакуировали 12 человек, в том числе 3 несовершеннолетних детей.

В тушении были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники. Причина возгорания, виновные лица и точный размер материального ущерба устанавливаются.

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