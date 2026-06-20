На острове Малый Хатыстах в Якутске загорелся танкер-буксировщик Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 20 июня, в 15:55 в диспетчерскую службу пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о возгорании на танкере-буксировщике, находившемся на острове Малый Хатыстах в черте города Якутска. К месту происшествия немедленно направили подразделения республиканской пожарной охраны. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Когда первый расчет прибыл, из судна шел дым. Пожар удалось оперативно локализовать. Возгорание произошло в машинном отделении - загорелась ветошь на площади 2 квадратных метра. Пострадавших в результате инцидента нет, танкер удалось спасти.

В тушении были задействованы 41 человек личного состава и 5 единиц специализированной техники. Причина возгорания, виновные лица и точный размер материального ущерба в настоящее время устанавливаются.

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