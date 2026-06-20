Грозы вновь ожидаются в Якутии 21 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дожди пройдут в некоторых районах Якутии 21 июня. По сообщениям синоптиков небольшие, местами умеренные кратковременные дожди ожидаются на юго-западе, западе, северо-востоке республики. Вероятны грозы. На остальной части региона преимущественно без осадков.

Ветер ожидается умеренный. Возможны порывы до 15-20 метров в секунду при грозах.

Ночью температура воздуха в среднем от +9 до +14 градусов. На западе, северо-западе и севере от +4 до +9 градусов. На побережье местами от 0 до +5.

Днем будет от +23 до +28 градусов. На юго-востоке и востоке до +32 градусов. Прохладнее будет на Колыме (от +18 до +23) и на побережье (от +13 до +18, местами 8-13 градусов тепла).

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