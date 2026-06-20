В Якутске 25 июня временно отключат холодную воду в нескольких домах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

АО «Теплоэнергия» информирует жителей и организации столицы о временном прекращении подачи холодного водоснабжения. Отключение связано с проведением ремонтных работ по заявке частного лица на Сергеляхском шоссе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ограничение будет действовать 25 июня с 10 до 11 часов от котельной «Абырал». Причина - замена резьбового соединения диаметром 25 миллиметров по адресу: Сергеляхское шоссе, 11 километр, дом 7.

Холодную воду отключат по следующим адресам: Сергеляхское шоссе, 11 километр, дома 2, 3, 6, 6/3, 6а; Сергеляхское шоссе, 10 километр, дом 47 (Реабилитационный центр) и частный сектор.

По всем вопросам можно обращаться в оперативно-диспетчерскую службу по телефонам 35-85-33 и 35-81-74.

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