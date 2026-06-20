В Ленске 14-летний подросток украл 99 тысяч рублей с банковской карты именинника Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Следственный отдел по Ленскому району СУ СУ России по Якутии возбудил уголовное дело в отношении 14-летнего подростка. Несовершеннолетний подозревается в краже, совершенной с банковского счета (пункт «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса России). Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По версии следствия, преступление произошло, когда подозреваемый находился в гостях у 20-летнего приятеля на его дне рождения. Молодой человек незаконно завладел сотовым телефоном именинника и в несколько приемов перевел деньги на банковский счет своего знакомого. Сумма похищенных средств превысила 99 тысяч рублей. Владелец телефона заметил списание и обратился в полицию. Подозреваемого быстро установили.

На допросе подросток пояснил, что сначала пытался перевести деньги на свой собственный счет, но из-за технического сбоя не смог. Тогда он решил использовать счет приятеля, который не знал о противоправном характере операции. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

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