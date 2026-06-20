Отделы ЗАГС Якутии закроются на выходные с 20 по 22 июня в честь Ысыаха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Управление записи актов гражданского состояния Республики Саха (Якутия) поздравляет жителей с национальным праздником Ысыах и информирует о графике работы в ближайшие дни. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В связи с празднованием Ысыаха все отделы ЗАГС по улусам (районам) и городу Якутску будут закрыты с 20 по 22 июня включительно. С 23 июня все подразделения управления возобновят работу в соответствии с обычным графиком.

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