На трассе в Конаковском округе столкнулись Lexus и Volkswagen Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Конаковском муниципальном округе Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Авария случилась на 3 километре автодороги Городня - Редкино - Стариково, пишет Афанасий-бизнес.

Как сообщила региональная Госавтоинспекция, 76-летняя женщина, управляя автомобилем Lexus, остановилась на трассе, чтобы пропустить другое транспортное средство. В этот момент в ее машину врезался Volkswagen Passat под управлением 19-летнего водителя. По предварительным данным, молодой человек не выбрал безопасную дистанцию и превысил скорость.

В результате столкновения пострадали две женщины: водитель Lexus (76 лет) и 18-летняя пассажирка Volkswagen. Характер полученных травм не уточняется. Проводится проверка.