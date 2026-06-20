Бурятия и Якутия объединят усилия для развития туризма Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В рамках VI международного форума «Путешествуй!», проходившего на ВДНХ в Москве с 10 по 14 июня 2026 года, Туристский информационный центр «Байкал» (Бурятия) и Агентство развития туризма и территориального маркетинга Якутии подписали соглашение о сотрудничестве. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Документ предусматривает развитие межрегионального взаимодействия в туристической сфере, продвижение туристического потенциала обеих республик, обмен опытом и реализацию совместных инициатив по развитию внутреннего туризма. В рамках сотрудничества стороны намерены обмениваться лучшими практиками по продвижению направлений, совместно развивать туристско-информационные центры, организовывать событийные мероприятия и рассматривать возможности совместных проектов.

Руководитель агентства развития туризма и территориального маркетинга Якутии Александр Ермолаев отметил, что для его региона сотрудничество с Бурятией имеет особое значение.

«Нас объединяют богатое культурное наследие, уникальная природа и большой потенциал для развития внутреннего туризма. Подписание соглашения позволит усилить обмен опытом, расширить партнерские связи и совместно продвигать туристические возможности наших регионов», - сказал он.

Директор ТИЦ «Байкал» Арюна Мантатова добавила, что для Бурятии это возможность познакомить жителей другого региона со своим туристическим потенциалом, а реализация совместных проектов с Якутией станет положительным опытом для туристической отрасли республики.

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