Ночью 21 июня перекроют перекресток на 8 километре Сергеляхского шоссе. Фото: Городская дорожно-транспортная служба Якутска

В рамках капитального ремонта Сергеляхского шоссе дорожные службы приступят к укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части. В связи с этим на ночное время будет полностью закрыт перекресток на 8 километре трассы в районе дома №1. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Движение транспорта прекратят с 21:00 21 июня и возобновят в 6:00 22 июня 2026 года. Автомобилистов просят заранее выбирать альтернативные маршруты объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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