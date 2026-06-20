Прокуратура Якутска помогла матери погибшего бойца СВО получить 500 тысяч рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура города Якутска провела проверку по обращению женщины, чей сын погиб в ходе специальной военной операции. Мать погибшего военнослужащего обратилась за помощью в получении положенной региональной выплаты. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Выяснилось, что женщина не могла оформить часть выплаты в связи с гибелью сына из-за отсутствия свидетельства о смерти его отца, который скончался еще в 1994 году. Этот документ требовался для подтверждения статуса и оформления всех положенных средств.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением об установлении факта смерти отца участника СВО. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. На основании судебного решения матери погибшего бойца была предоставлена оставшаяся часть региональной выплаты в размере 500 тысяч рублей. Женщина получила все положенные ей деньги в полном объеме.

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