В Якутии двухлетний ребенок выпал из окна Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В республике зарегистрировали несколько серьезных происшествий. В их числе - падение малыша из окна, ДТП с опрокидыванием и попытка подкупа для влияния на судебную экспертизу. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на прокуратуру региона.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано три преступления, расследование по ним взято на контроль прокуратурой. В Якутске срывали навесной замок и похитили велосипед, в Кобяйском районе выявили незаконную продажу алкоголя. В столице возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе на сумму 2 миллиона рублей - подозреваемый хотел повлиять на экспертизу, которая позже была принята судом в качестве доказательства.

В Якутске госпитализирован ребенок 2024 года рождения с подозрением на перелом позвонка. Малыш выпал из окна квартиры на первом этаже. В Нюрбинском и Чурапчинском районах водители не справились с управлением, машины перевернулись, пассажиры с множественными переломами доставлены в больницы. Погибших нет.

Задержаны 9 водителей в состоянии опьянения. Прокуратура и полиция продолжают проверки по всем эпизодам.

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