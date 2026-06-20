На трассе «Харбалах» в Якутии ограничат движение большегрузов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В республике вводят сезонное ограничение на одной из региональных дорог. Это связано с интенсивным оттаиванием грунта, которое может разрушить дорожное покрытие. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Управление автомобильных дорог Якутии сообщает, что с 22 июня по 27 июля на автодороге «Харбалах» будут действовать временные ограничения по осевым нагрузкам для транспортных средств. Это сделано для сохранения дорожного полотна в период весенней распутицы.

На участке от 0 до 58 километра установлены допустимые нагрузки: на одну ось - не более 5 тонн, на двухосную тележку - 4 тонны, на трехосную и более - 4 тонны. Мера принята в связи с интенсивным оттаиванием грунта, когда дороги становятся особенно уязвимыми. Водителей большегрузов просят учитывать эти ограничения при планировании маршрутов. Нарушителям грозит административная ответственность. С 27 июля ограничения будут сняты.

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