В Якутии опровергли слухи об отсутствии интернета в селе Едей Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях появились жалобы на качество связи в одном из сел Хангаласского района. В министерстве инноваций заявили, что информация не соответствует действительности, и пояснили, как на самом деле обстоят дела с доступом в сеть. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В Министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии сообщили, что село Едей подключено к волоконно-оптической линии связи с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Сейчас сеть работает в штатном режиме, аварий и нарушений, влияющих на качество услуг, не зафиксировано.

По данным операторов, с начала 2026 года в селе было три кратковременных перерыва - 31 марта, 19 апреля и 26 мая. Каждый из них был вызван техническими причинами и длился не более шести часов. Работоспособность восстанавливали в кратчайшие сроки. Специалисты отметили, что состояние каналов связи в населенном пункте держат на постоянном контроле, а все технические инциденты оперативно устраняют.

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