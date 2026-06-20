В Намском районе Якутии запустили новые системы экстренного оповещения Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В республике продолжают усиливать систему информирования населения о ЧС. В трех селах Намского района прошли испытания новых объектов оповещения, и теперь сигнал тревоги дойдет до жителей мгновенно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Специалисты установили оборудование в селах Столбы, Кысыл-Сыр и Фрунзе. Приемочные испытания прошли успешно: техника работает исправно, качество передачи сигнала подтверждено. Теперь эти населенные пункты полностью готовы к использованию системы оповещения.

Как отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Петр Николаев, система экстренного оповещения позволяет оперативно доводить до населения важную информацию при возникновении чрезвычайных ситуаций. Развитие системы идет по плану: в последние годы в перечень населенных пунктов для оповещения добавили десятки новых сел и поселков. До 2028 года работа по расширению зон охвата продолжится по всей республике.

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