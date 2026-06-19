В Верхоянском районе нашли пропавшую 74-летнюю женщину Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии завершились поиски пожилой жительницы села Юттях, которая ушла из дома и не вернулась. Благодаря слаженной работе спасателей и волонтеров женщину нашли живой. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сообщение о пропаже поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Верхоянского района 19 июня. Дочь заявила, что ее мать, 1950 года рождения, вышла из дома ночью с 17 на 18 июня и не вернулась. Родственники видели, как женщина ушла в сторону леса. У пенсионерки наблюдаются проблемы с памятью, что вызвало серьезные опасения.

19 июня в 18:00 пять спасателей Службы спасения Якутии и волонтеры отправились на поиски. Спустя несколько часов, в 22:30, добровольцы нашли пропавшую в пяти километрах от села Юттях. К счастью, жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

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