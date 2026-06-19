Грозы и заморозки прогнозируют синоптики 20 июня в Якутии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Дожди ожидаются на юге и северо-востоке Якутии 20 июня. Кроме того, на северо-востоке возможны грозы.

Ветер в субботний день будет умеренным. При грозах и по побережью Арктики местами порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура ночью будет от +8 до +13 градусов. На западе от +1 до +6 градусов. При прояснениях на западе, северо-западе и севере возможно похолодание от -3 до +2 градусов. Местами будут заморозки.

Днем ожидается от +23 до +28 градусов. На юго-востоке и востоке жарко - от +27 до +32 градусов. На западе от +16 до +21 градуса. На северо-востоке прохладнее всего - от +11 до +16 градусов.

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