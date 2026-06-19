В Забайкалье напомнили о плате 100 рублей за 3 дня в парке «Ивано-Арахлейский» Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Забайкалье туристы жалуются, что не знают, как оплатить посещение природного парка «Ивано-Арахлейский». Минприроды напоминает: плата взимается 3 года, стоимость - 100 рублей за 3 дня. Внести взнос можно на сайте «оплата.забоопт.рф», баннеры с QR-кодами установлены на въездах, сообщает РТК «Забайкалье».

От оплаты освобождены 28 категорий: пенсионеры, дети до 18 лет, участники СВО и их семьи, местные жители и другие. За нарушение - штраф 3 тысячи рублей. На собранные в 2025 году средства (около 2 миллионов рублей) планируют установить туалеты на Арахлее, убрать мусор и завершить экотропу на Ундугуне к августу. Покупка путевки на базу отдыха не отменяет взнос. При себе нужно иметь документы и чек об оплате.