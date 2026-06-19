В Кемерове пару оштрафовали за интимную связь на улице Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением теплого сезона в кузбасской столице участились случаи нарушения общественной морали. В социальных сетях периодически появляются видеозаписи, на которых запечатлены пары, вступающие в интимные отношения в общественных местах. Очередной подобный инцидент произошел в Кемерове, пишет VSE42.Ru.

Сотрудники полиции в ходе мониторинга интернета выявили видеоролик, на котором мужчина и женщина имели интимную связь прямо на улице. Нарушителей оперативно установили - ими оказались 28-летняя женщина и 29-летний мужчина.

С кемеровчанами провели профилактическую беседу. Кроме того, на них составили протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Материалы направили в суд, который назначил женщине наказание в виде 1 суток административного ареста, а мужчине - 2 суток.