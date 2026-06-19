В Удачном 20 июня перекроют проезд у магазинов «Океан» и «Сюрприз». Фото: администрация Удачного

Администрация Удачного информирует водителей о временном ограничении движения в микрорайоне Новый город. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Завтра, 20 июня, в связи с проведением работ по замене сетей тепловодоснабжения и холодного водоснабжения будет закрыт участок дороги от дома №15 до дома №22 в районе магазинов «Океан» и «Сюрприз».

Проезд будет перекрыт с 8:00 до полного завершения ремонтных мероприятий. Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты, быть внимательными на подъездах к зоне работ и учитывать возможные затруднения в движении.

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