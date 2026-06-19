Парламент Якутии обновил налоговое законодательство Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Якутии приняло поправки в республиканский закон о налоговой политике. Изменения затронули транспортный налог, налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес и упрощенную систему налогообложения. Основные цели - привести региональные нормы в соответствие с федеральным законодательством, а также поддержать отдельные отрасли экономики и социально значимые организации. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В связи с изменениями на федеральном уровне отменяются региональные льготы по транспортному налогу для Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. Эти меры поддержки теперь закреплены непосредственно в Налоговом кодексе России. При этом для участников специальной военной операции региональные налоговые льготы полностью сохраняются. Они распространяются на все транспортные средства, зарегистрированные на гражданина, и действуют задним числом - на налоговый период 2025 года.

Закон также вводит меры поддержки для организаций, занимающихся строительством кораблей, судов и плавучих конструкций. Такие предприятия освобождаются от налога на имущество - это решение направлено на обеспечение бесперебойных грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском бассейне и Арктической зоне республики, включая Северный завоз.

Для сдерживания роста тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов установлены льготы по налогу на имущество для полигонов мощностью размещения более 100 тысяч тонн отходов в год. Дополнительные преференции предусмотрены для благотворительных фондов, реализующих образовательные проекты для детей до 18 лет, детей-сирот, детей без попечения родителей и детей-инвалидов - такие организации освобождаются от уплаты налога на имущество.

В связи с поправками в федеральное законодательство налог на игорный бизнес переведен из категории региональных в федеральные налоги. Также приведены в соответствие с федеральными нормами виды деятельности, применяемые налогоплательщиками на упрощенной системе налогообложения.

Принятые изменения, по мнению разработчиков, направлены на совершенствование налогового законодательства республики, поддержку социально значимых инициатив и создание благоприятных условий для экономического развития Якутии.

Наши соцсети: Телеграм-канал , Вконтакте , Одноклассники .

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru.