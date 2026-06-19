В Якутске 1 июля отключат воду в домах на проспекте Михаила Николаева и Воинской Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

АО «Теплоэнергия» предупреждает жителей столицы о плановом отключении холодного и горячего водоснабжения. Ограничения связаны с заменой запорной арматуры диаметром 100 миллиметров по адресу: проспект Михаила Николаева, дом 40А. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Воды не будет 1 июля 2026 года в промежутке с 10:00 до 12:00. Отключение затронет потребителей, подключенных к котельным «ДСК» и «Воинская».

Холодную и горячую воду отключат по следующим адресам: проспект Михаила Николаева, дома 40, 40/1, 40/2, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 40/12, 40/13; улица Воинская, дома 9/2, 9/2 корпус 1, 9/3.

По всем вопросам можно обращаться в оперативно-диспетчерскую службу по телефонам 35-85-33 и 35-81-74.

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