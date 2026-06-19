В Якутске наградили лучших медиков в День медицинского работника Фото: Денис КОРАБЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В столице республики 18 июня чествовали тех, кто ежедневно спасает жизни. Врачей, медсестер и санитарок поздравили с профессиональным праздником и отметили заслуги перед городом. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Заместитель главы Якутска Владимир Аржаков и председатель Городской думы Альберт Семенов поздравили медицинских работников с их профессиональным днем и поблагодарили за труд. Особое внимание уделили тем, кто особенно отличился в своей работе.

Знаки отличия «За заслуги перед здравоохранением города Якутска» получили Людмила Шек - заведующая отделением Якутской республиканской клинической больницы, а также ведущий экономист Центра СПИД Дия Эверстова и санитар поликлинического отделения этого же центра Ирина Федорова.

Кроме того, в рамках праздника вручили почетные грамоты и благодарственные письма от администрации города и гордумы. Эти награды получили те, кто проявил себя в профессии лучше всего. Власти отметили, что якутские медики - настоящие герои, которые работают в сложных условиях, но всегда остаются человечными и профессиональными.

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