В Якутии почти половину лесных пожаров планируют потушить до конца дня Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В республике продолжают бороться с огнем. На утро 19 июня действует 26 лесных пожаров, но спасатели надеются, что к вечеру их станет значительно меньше. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Общая площадь возгораний составляет 4,2 тысячи гектаров. На данный момент локализованы 12 пожаров - их и планируют полностью потушить до конца дня. Огонь бушует в Амгинском, Алданском, Ленском, Мирнинском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нерюнгринском, Олекминском, Оймяконском, Таттинском, Усть-Алданском и Хангаласском районах. На тушении работают 492 человека и 35 единиц техники.

Как сообщил замминистра экологии Андрей Коноплев, обстановка в Ленском районе стабилизировалась, но режим ЧС сохранится до полной ликвидации крупного пожара. В Нерюнгринском районе активно тушат северную кромку - там задействованы 88 человек и 12 машин, помогают и местные недропользователи.

С начала сезона в республике зафиксировано 115 пожаров на 8,4 тысячи гектаров - это меньше, чем в прошлом году. Особый противопожарный режим действует в 12 районах. Жителей призывают быть осторожными с огнем.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru