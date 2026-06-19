В Якутии четыре выпускника получили 100 баллов по профильной математике

Дарма Намсараев из Нерюнгри сдал ЕГЭ по математике на 100 баллов Фото: Ольга ЮШКОВА.

В республике продолжают поступать новости о блестящих результатах на ЕГЭ. В этот раз максимальный балл покорился сразу четырем школьникам, и трое из них учатся в одном учебном заведении. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Стобалльниками по профильной математике стали Дарма Намсараев из школы №13 города Нерюнгри, а также три ученика Республиканского лицея-интерната: Надежда Афанасьева, Ярослав Дормидонтов и Альберт Романов. Особо отмечается работа лицея - три максимальных результата из одного учреждения говорят о высоком уровне преподавания и серьезной подготовке.

Дарма Намсараев уже не впервые показывает отличные результаты: он победитель регионального этапа олимпиады по математике и призер Якутии по экономике.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru